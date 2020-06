Rifiuti ingombranti, Tekra vara la nuova App per Android utile alla prenotazione del ritiro

By

A breve verrà rilasciata anche la versione per utenti iOS: alternative il numero verde o la compilazione di un modulo online

Gli utenti dei Comune di San Giovanni Rotondo e Cerignola potranno adesso prenotare il ritiro dei rifiuti voluminosi presso il proprio domicilio utilizzando l’applicazione Smart Trash, che sostituisce quella precedentemente in uso, e scaricabile per dispositivi Android. A breve verrà rilasciata anche la versione per sistemi iOS.

Gli utenti potranno inoltre richiedere il ritiro degli ingombranti chiamando il numero verde 800 193 750 (e lo 081 185 29 552 per chi chiama da telefono cellulare) o compilando il form on line all’indirizzo e2waste.tech/login. Link per il download dell’applicazione: https://bit.ly/2ApdGkf