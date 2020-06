Aperte iscrizioni al corso per adulti in Agraria, Viticoltura ed enologia

Aperte le iscrizioni al nuovo corso serale per adulti indirizzo Agraria, Viticoltura ed enologia per l’anno scolastico 2020/21. L’agricoltura, l’agroalimentare e l’industria del food&beverage occupa posizioni di leadership e per gli interessati a questo settore si profilano interessanti opportunità di inserimento lavorativo, in un settore in continua espansione e con esso l’offerta di lavoro, non sempre bilanciata da una domanda di adeguata qualificazione tecnologica.

Al corso serale possono iscriversi gli adulti in possesso della licenza media e coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e chi ha interrotto gli studi superiori e ha voglia di rientrare nel percorso formativo. Il nuovo corso offre importanti prospettive formative per un rilancio della nostra economia agricola e dell’agroindustria, sempre alla ricerca di giovani e adulti con competenze professionali specifiche nel settore.

Per il dopo Covid non abbiamo bisogno di aprire cantieri edili, di scarso indotto, ma promuovere il nostro comparto agricolo, che si estende in uno dei più grandi agri di Italia con i suoi 60 mila ettari di superficie. Al bando cantieri edili, la nostra ricchezza è l’agricoltura e sarà l’agricoltura il nostro futuro.