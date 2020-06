Dalla prossima settimana ripartono nel Poliambulatorio di Cerignola Oculistica e Pneumologia

Continua la ripresa graduale delle attività della ASL Foggia. La Direzione sta riaprendo le strutture man mano che diventano operativi i nuovi percorsi protetti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori e recuperare le 55.000 visite e prestazioni specialistiche in sospeso dal 9 marzo scorso.

Attività Distrettuali

Nel poliambulatorio di Orsara di Puglia è riattivata, oltre alla Neurologia, la Diabetologia. Nel Poliambulatorio di Monteleone di Puglia, dal prossimo 15 giugno sarà nuovamente attiva la Geriatria che si aggiunge alla Neurologia. Nei Poliambulatori di Castelluccio Valmaggiore e Faeto è nuovamente operativa la Neurologia. La stessa branca è stata attivata ex novo a Celle di San Vito. Dalla prossima settimana, saranno nuovamente operative: a Orta Nova l’Urologia, a Carapelle la Diabetologia, nel Poliambulatorio di Cerignola l’Oculistica e la Pneumologia. Nel Poliambulatorio di Castelluccio dei Sauri dal prossimo 19 giugno ripartirà la Diabetologia.

Dipartimento di Riabilitazione

Dopo la sede di Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Cerignola, Apricena e San Nicandro Garganico. Entro il prossimo mercoledì 17 giugno riapriranno anche le sedi di Troia e Deliceto.

Ufficio Vaccinazioni

A Lucera riprendono le attività per le quali è stato individuato un nuovo ambulatorio vaccinale all’interno dei locali dell’Ufficio di Igiene.

Ser.D.

Dopo i Ser.D. di Cagnano Varano e Manfredonia, è tornato all’attività ordinaria anche il Servizio di Vieste.

U.D.T.

Le Unità di Degenza Territoriale sono state confermate dalla Direzione Generale all’interno della rete dei Presidi Territoriali di Assistenza in quanto fondamentali nella continuità delle cure e nella presa in carico dei pazienti, soprattutto fragili. Tutte le U.D.T., pertanto, continueranno a svolgere la funzione di ospedale di comunità non appena l’adeguamento ai protocolli di sicurezza Covid permetterà la ripresa delle attività, dopo il blocco dei ricoveri disposto durante la fase emergenziale. Per tali servizi sarà avviato il percorso di miglioramento continuo finalizzato all’accreditamento istituzionale.

Prenotazioni

Per le prenotazioni è possibile utilizzare i seguenti canali: contact center (numero verde 800466222); sito web aziendale www.aslfg.it (servizi online); app regionale; mail: prenota@aslfg.it; farmacie.

Per evitare affollamenti e code agli sportelli, momentaneamente sono limitati gli accessi ai CUP. La ASL, pertanto, ha potenziato il contact center e le altre modalità di prenotazione online. Tuttavia, il riavvio delle attività dopo la sospensione dei mesi scorsi, causata dall’emergenza sanitaria, sta riversando sul contact center un numero straordinario di telefonate per richieste di informazioni e per prenotazioni. L’impatto di queste telefonate, nell’ordine di diverse decine di migliaia, potrebbe causare situazioni di intasamento. La Direzione si scusa per eventuali disagi e chiede a tutti i cittadini collaborazione e pazienza. Per quanto concerne la ripresa ordinaria delle attività, segue l’aggiornamento sui servizi nuovamente operativi.