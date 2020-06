Rapina e aggressione in pieno centro a Cerignola, vittima il titolare di una catena di supermercati

Il titolare di una catena di supermercati a Cerignola, è stato vittima di una violenta rapina in via Generale da Bormida. Il fatto è accaduto ieri mattina, attorno a mezzogiorno. Mentre l’uomo stava percorrendo quella via in auto per recarsi a depositare l’incasso giornaliero in banca, la sua vettura è stata affiancata da due malviventi a bordo di uno scooter. Stando alla ricostruzione del fatto fornita agli inquirenti, questi avevano volto travisato da un casco integrale e uno dei due aveva una pistola in mano. Dopo aver costretto il malcapitato a fermarsi hanno sfondato il finestrino dell’auto e colpito alla testa la vittima costringendolo a farsi consegnare il contante che aveva con se in macchina, all’incirca 3000 euro. Messe le mani sul bottino i rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Cerignola.