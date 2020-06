Sabato 27 e domenica 28 giugno a Cerignola la “Ride Bike Thok”

Mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e quello ambientale, oggi come in futuro. La mobilità, oltre ad essere sostenibile, diventa anche smart, ovvero intelligente. La mobilità sostenibile ha come scopo, non solo incentivare l’utilizzo di mezzi a bassa emissione di agenti inquinanti, ma anche mettere a disposizione tutta una serie di servizi, rivolti ai cittadini, per ridurre il traffico e avere una qualità dell’aria e di vita migliore. Per queste ragioni, è stata organizzata a Cerignola l’iniziativa “Ride Bike Thok” che si terrà in contrada Quarto sabato 27 e domenica 28 giugno.

Si tratta di un vero e proprio test di guida della durata di 30 minuti di una E-Bike a pedalata Assistita. Per il test saranno utilizzati le E-Mtb realizzate da una Ditta Italiana “Thok E-Bikes” con sede ad Alba (CN) fondata da Stefano Migliorini ex campione mondiali di BMX e Mountain Bike, la stessa azienda che produce le E-Bike a marchio Ducati. Grazie alla collaborazione dell’associazione Bike3 è stato studiato un percorso off road tra vigneti e uliveti, perfetto per provare le caratteristiche delle E-Mtb a pedalata assistita. Sarà possibile effettuare un solo test a persona, si partirà in gruppo di 5 partecipanti+1 Guida MTB dell’associazione Bike3. Il ritrovo per la partenza è 10 minuti prima dell’orario scelto, presso Il Borgo Restaurant, Suite & Pool–Villa Bautier Ricevimenti a Cerignola (FG) in Contrada Quarto.

L’E-Mtb Test Experience viene suddiviso in fasce orarie ben definite, ognuna con posti limitati e senza costi da sostenere: dalle ore 09.30 fino alle 19. Otto le sessioni Test al giorno (27-28 giugno 2020). Le iscrizioni si possono registrare solo online, sul sito: https://www.innovare.cloud/ ride-bike-thok/.