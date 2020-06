Impianti sportivi comunali, pronto Avviso Pubblico per operatori del settore

La Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola vuole sostenere e supportare la diffusione dello sport tra i giovani, consapevole del grande valore che esso esprime ai fini della loro crescita, fisica e valoriale. E’ per questo motivo che è stato pubblicato un Avviso finalizzato alla concessione d’uso a tempo determinato di alcuni impianti sportivi comunali a far data dal 1 settembre 2020, rivolto agli operatori del settore. Gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 esclusivamente attraverso il modello predisposto dall’Amministrazione comunale reperibile, assieme al resto della documentazione, a questo link http://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/po/mostra_news.php?id=1131&area=H. Della eventuale assegnazione sarà data notizia a mezzo di apposita comunicazione entro il 30 agosto 2020 e sarà stipulata la relativa Convenzione di durata non superiore ai 10 mesi.

Tutte le Società, gli Enti e le Associazioni di promozione sportiva possono presentare domanda. Si precisa tuttavia che, ai fini dell’ammissione dell’istanza, il soggetto richiedente dovrà risultare in regola con i pagamenti pregressi oppure, qualora avesse maturato debiti nei confronti del Comune, dovrà saldarli o, in alternativa, sottoscrivere un piano di rientro versando contestualmente un acconto pari al 30% del debito. “Con questa operazione intendiamo mettere ordine in un settore importantissimo nel quale sino a ieri non tutti rispettavano le norme – rammenta la dott.ssa Adriana Sabato. Ereditiamo una situazione in cui alcune società accedevano alle strutture senza i necessari atti autorizzativi e quasi nessuno pagava il giusto corrispettivo al Comune. D’altronde in considerazione delle difficoltà discendenti dall’emergenza sanitaria, verrà accordata una notevole dilazione nel pagamento dei debiti pregressi. Insomma noi vogliamo supportare lo sport, consapevoli della sua rilevanza per tutti e per i ragazzi in particolare, mettendo a disposizione il patrimonio pubblico ma nel rispetto delle regole, secondo principi di legalità e trasparenza. Sostenere lo sport non può significare consentire un uso indiscriminato degli impianti sportivi in assenza di criteri chiari e uguali per tutti”.

L’elenco delle strutture comunali per le quali poter presentare domanda è contenuto nell’avviso pubblico ed esse saranno assegnate, nei limiti degli spazi e degli orari disponibili, in base ad una graduatoria che sarà stilata secondo precisi parametri appositamente pubblicizzati. Le istanze vanno presentate utilizzando il seguente indirizzo pec: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Ogni altra informazione, regole e criteri sono indicati nell’avviso.