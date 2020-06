Dieci interdittive antimafia dalla Prefettura di Foggia

Dieci le interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Foggia Raffele Grassi. Si tratta delle aziende Lorenza Bove, imprenditore agricolo di San Marco in Lamis; Michele Ciociola, imprenditore agricolo di Monte Sant’Angelo, Impianti Gentile Srl, impresa edile di Mattinata; Antonio Ianno, impresa edili e movimento terra di San Marco in Lamis; Michele Ianno, impresa edili e movimento terra di San Marco in Lamis; Antonio Limosani, imprenditore agricolo di San Marco In Lamis; Michele Mancini, imprenditore agricolo di Rignano Garganico; Annapia Martino, imprenditore agricolo di San Marco in Lamis; Pasquale Pio Martino, imprenditore agricolo di San Marco in Lamis; Emanuele Renegaldo, attività commerciale in Manfredonia.

«I provvedimenti hanno l’obiettivo, ora più che mai, di assicurare I’economia legale e di distogliere gli appetiti criminali verso settori che possono essere aggrediti in un momento di estrema sensibilità come quello che stiamo vivendo» ha detto Grassi. Giungono così a quota 30 le interdittive nell’ultimo anno: questi i numeri dal giugno 2019 ad oggi.