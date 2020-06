Agguato a Cerignola, è stato un tentativo di omicidio. Ecco cosa è successo | Foto

Si è trattato di un tentativo di omicidio in piena regola quello messo a segno questa mattina a Cerignola. Diciassette i colpi, dei quali alcuni inesplosi e un agguato che partendo da via Gran Sasso è terminato nei pressi del locale Commissariato di PS.

La vittima, rimasta illesa, è Maurizio Riccardi, cerignolano con precedenti. Il 47enne, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stato raggiunto poco prima delle 8,00 del mattino in via Gran Sasso e lì avrebbe avuto inizio la cosa. Un’autovettura di colore scuro ha affiancato l’auto della vittima esplodendo alcuni colpi di Kalashnikov. Di lì un breve inseguimento con Riccardi che ha raggiunto il vicino Commissariato di Polizia per trovare riparo. Un colpo di arma ha colpito la finestra di un condominio in via Falcone (foto), mentre un’altro ha interessato l’ufficio di igiene e ambiente presso l’ex-Tribunale (foto).

Sulla vettura della vittima, colpita da 4 colpi, sarebbero in corso le rilevazioni degli inquirenti che hanno rinvenuto colpi anche durante il tragitto. L’uomo è stato poi ascoltato in Commissariato. L’indagine è coperta dal massimo riserbo, anche se in mattinata è stato notevole il lavoro degli uomini agli ordini del vice Questore Loreta Colasuonno. L’obiettivo è, anche attraverso l’ausilio di testimonianze e immagini delle varie telecamere lungo il tragitto, fare luce sull’accaduto.