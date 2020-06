Esami di Maturità, la Croce Rossa di Cerignola a supporto della scuola

La Croce Rossa a supporto della scuola per svolgere gli esami in sicurezza. In vista degli esami di Maturità è stata sottoscritta una convenzione tra il ministero della pubblica istruzione e la Croce Rossa Italiana per offrire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, attraverso staff e volontari CRI su tutto il territorio nazionale. Anche sul nostro territorio a partire dalla data odierna e fino al termine degli esami di stato, i volontari del comitato di Cerignola saranno in campo per supportare presidi e insegnanti dell I.T.E.C. Dante Alighieri di Cerignola e I.I.S.S. Adriano Olivetti di Orta Nova e aumentare la garanzia dei livelli di sicurezza per lo svolgimento degli esami in presenza. Un compito importante che vede la CRI e tutta la sua rete di volontariato partecipe di un appuntamento fondamentale per tutto il sistema scolastico, in una fase ancora di emergenza.

