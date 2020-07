La presidenza del Rotary Club Cerignola per l’anno 2020/21 è passata al dott. Francesco di Biase

Sabato 27 giugno, il Rotary Club Cerignola ha festeggiato il Passaggio del Martelletto, cerimonia che segna il passaggio di testimone alla Presidenza del Club a Francesco di Biase per l’anno 2020-2021 alla presenza delle autorità rotariane, civili e dei soci. Il club ha festeggiato anche Luigi Zangrilli nominato Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri a.r. 2020/21. Francesco Dibiase, cardiologo, riceve il Collare e la Campana con il Martelletto da Domenico Guercia, medico anch’egli, che ha affrontato la fase critica emergenziale del Covid-19 con il club in favore dei malati, delle istituzioni religiose e laiche il linea con la mission del Rotary: essere al servizio della società nel rispetto dei valori di integrità, diversità, servizio, leadership e amicizia rotariana in un anno ricco anche di confronti intellettuali e programmatici che il nuovo presidente raccoglie in eredità.

Nel suo discorso di insediamento, Francesco Dibiase ha fortemente sottolineato lo spirito di servizio del Rotary: “In particolare, oggetto delle mie riflessioni è stata l’interconnessione esistente tra la crisi ambientale locale e globale e la crisi sociale dell’umanità che, profeticamente, sono state oggetto di più ampia analisi e trattazione da parte di Papa Francesco nella sua enciclica “ Laudato sì“ del 2015…Papa Francesco ci ricorda che tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura del creato, ognuno con la propria cultura ed esperienza, con le proprie iniziative e capacità. In quest’ottica, quindi, anche il Rotary è strumento di Dio, lo stesso Dio cui è rivolta la preghiera del rotariano, strumento che agisce in accordo con i suoi princìpi guida e le sue vie d’azione”. E “la recente pandemia da Covid 19 – non dimentichiamo, non ancora debellata – ha brutalmente stravolto le nostre giornate, compresa la ritualità del nostro Club, ma ha costretto tutti noi a rivedere la necessità e il valore della solidarietà, cioè la comunanza tra i membri della collettività al servizio degli altri. L’operatività sociale del Rotary e del nostro Club in particolare, anche per questa emergenza, non è mai venuta meno. Non elenco qui le iniziative messe in campo ed attuate che voi certamente già conoscete, ma è stato bello vedere lo slancio generoso di ciascun socio nel soccorrere coloro che sono apparsi i più fragili, anche a titolo strettamente personale ma sempre nello stile rotariano. Le linee programmatiche per quest’ anno hanno un focus: la crisi ecologica che viviamo è una drammatica conseguenza dell’attività dissennata dell’essere umano che sfrutta la natura, rischia di distruggerla e ne diviene vittima. Esse saranno il contributo nel nostro Club a ricreare l’antica alleanza tra uomo e ambiente, temi su cui si confronteranno le Commissioni di questo Club da me istituite e composte da Soci competenti che, in sinergia e all’insegna dell’operosità e della concretezza, produrranno progetti a favore del nostro territorio che, se non conclusi nel mio anno di presidenza, spero passino al Presidente incoming, Cinzia del Corral, assieme al Martelletto che è segno della continuità tra i Presidenti pur nella loro identità”.

Il pensiero del Presidente neo eletto è un invito ad essere Club Rotary in armonia con le forze sane del nostro territorio nel rispetto del territorio stesso: “Inizia facendo ciò che è necessario; allora fai ciò che è possibile; e improvvisamente stai facendo l’impossibile”. E’ il pensiero di Francesco d’Assisi ed è una strada da percorrere.