L’ITET “Dante Alighieri” scopre la lapide celebrativa per i suoi sessant’anni

L’anno scolastico da poco concluso ha rappresentato una tappa importante per l’ITET “Dante Alighieri” di Cerignola. Il 2019/2020 è coinciso infatti con il sessantesimo anno dalla fondazione dell’Istituto che per la sua comunità è storicamente “il Commerciale”. Nell’ambito delle iniziative e delle celebrazioni svoltesi nel corso di questa ricorrenza, ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di martedì 30 giugno una cerimonia alla quale hanno preso parte diverse personalità del mondo scolastico e culturale del territorio. Durante l’evento è stata scoperta una lapide celebrativa del sessantennale dell’Istituto, pregevole opera della ditta Giovanni Dente, affiancata da una targa recante l’albo dei dirigenti scolastici che si sono succeduti dal lontano 1959/1960 ad oggi, realizzata dal noto fotografo locale Giuseppe Cormio. Fra i già dirigenti della scuola, hanno presenziato all’evento la prof.ssa Addolorata Centrone, preside dal 1999 al 2005, e la prof.ssa Giuliana Colucci, che ha retto l’Istituto di via Giovanni Gentile dal 2007 al 2010. A fare gli onori di casa è stato l’attuale dirigente scolastico, il prof. Salvatore Mininno, coadiuvato da Giuseppe Cormio, Chiara Castaldi e dal presidente del Club per l’UNESCO di Cerignola, Domenico Carbone.

«L’organizzazione di questo momento era partita lo scorso settembre e prevista per marzo, purtroppo abbiamo dovuto sospenderla a causa del coronavirus – ha dichiarato il prof. Mininno -. Questo non ci ha consentito di organizzare altri eventi con la presenza di ex studenti, oggi affermati docenti universitari, dottori commercialisti e avvocati. Anche se il sessantesimo anniversario si conclude quest’anno – aggiunge il dirigente – il mio impegno è proseguire l’anno prossimo, al fine di concludere questo programma, di concerto con gli organi collegiali». E proprio in merito all’inizio del prossimo anno scolastico, il dirigente scolastico afferma: «Stamattina abbiamo costituito il gruppo di lavoro che al suo interno si articola in sotto-commissioni che cureranno alcuni aspetti, fra cui quello della sicurezza, con l’ausilio del rappresentante dei lavoratori e di due tecnici ingegneri interni. Stiamo pianificando affinché si abbia una ripresa sicura, al fine di consentire agli alunni il rientro a scuola in presenza».

La cerimonia è stata anche l’occasione per ufficializzare due notizie riguardanti alcuni dei progetti prossimi dell’Istituto: «La prima è la seconda autorizzazione da parte della Regione Puglia ad essere scuola accreditata a percorsi di formazione professionale post diploma. L’altra è la costituzione dell’associazione degli ex studenti del Commerciale, che ha come scopo la promozione di iniziative culturali, sia all’interno che all’esterno della scuola. Vorremmo anche creare una rete – conclude il dirigente – con altre associazioni di ex studenti di altre scuole della città di Cerignola». Durante l’evento è stato anche presentato il volume «Il Commerciale a Cerignola-60 anni al servizio del territorio».

Questo slideshow richiede JavaScript.