Rinvenuta discarica abusiva estesa per 250 mq in contrada Pozzelle nell’agro di Cerignola

Nel corso di un servizio predisposto, partito da una segnalazione di cittadini, riguardo presunte situazioni di abbandono di rifiuti, le guardie ecozoofile del distaccamento provinciale dell’Anpana hanno rinvenuto una discarica abusiva. Transitando su una strada comunale, si scopriva in località Contrada Pozzelle (nell’agro di Cerignola) l’esistenza di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, estesa per circa 250 metri quadri (lunga 50 metri e larga circa 5) che in parte occupava entrambi i lati della strada. Il tutto è stato segnalato alle autorità per la gravità ambientale, specie in riferimento all’emissione di diossina, vista la presenza di molta plastica, inquinante maggiormente se bruciata. L’operazione è stata coordinata dall’Ispettore Capo Matteo Losurdo, cui si è affiancata anche una pattuglia del Distaccamento di Canosa Di Puglia.

All’interno della suddetta discarica sono stati rivenuti e fotografati i seguenti rifiuti: cumuli di rifiuti edili derivanti da attività di costruzione e demolizione; contenitori in plastica per uso agricolo, paletti in cemento di attività agricola; bottiglie in vetro in parte rotte, damigiane in vetro, bottiglie di plastica, contenitori per piantine in polistirolo per colture (circa 40 pezzi, in parte rotti); varie tipologie di pezzi in gomma e plastica di auto, neon, piatti in ceramica, suppellettili di arredamento in legno, frigorifero, resti di televisore e di sanitari, sacchetti per immondizia pieni di rifiuti urbani, pneumatici esausti. Questo slideshow richiede JavaScript.