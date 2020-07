Domani sera parte “Cinema sotto le stelle”, film proiettati all’aperto allo “Strike”

Con la proiezione del primo film, domani sera, parte il programma per l’estate “Cinema sotto le stelle”, nato grazie alla collaborazione tra RomaTeatroCinemaE…e Strike. Iniziativa nata per non lasciare ancora a digiuno, il pubblico cinefilo di pellicole di valore e divertenti. Questa collaborazione con lo Strike consentirà di vivere in piena sicurezza fresche serate a bordo piscina. Le opzioni posso essere: esclusiva visione del film (4€), film + menù strike €10, menù alla carta seduti a tavola dove il film costerà solo €3. Il programma è vario e si protrarrà fino al 30 luglio, poi seguirà il cartellone di agosto. A partire da domani, giovedì 9 luglio, verranno proiettati nell’arena allestita all’interno dello Strike tanti bei titoli per tutta la famiglia. Il primo film in scaletta è “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol.