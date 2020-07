Una cerignolana nell’equipe dei make-up artists dell’edizione 2020 di “Battiti Live”

Un pezzo di Cerignola presente nell’edizione 2020 di “Battiti Live”: a rappresentare la nostra città sarà Noemi Strafezza, 20 anni da compiere a breve e che farà parte dell’equipe dei make-up artists. Al terzo anno di frequentazione della scuola d’estetica Cesvim, Noemi è stata selezionata nell’ambito di “Make-up for artist”, organizzato dalla stessa Cesvim, riuscendo ad entrare nella ristretta cerchia di posti riservati per l’occasione. «Devo ancora metabolizzare il tutto, è un occasione splendida che mi ha offerto la mia bellissima scuola e sono felice di rappresentare la mia città all’importante manifestazione», racconta entusiasta Noemi. Una passione per il settore trucco che parte da lontano, come spiega la stessa concittadina: «Ho intrapreso questo percorso all’età di 12 anni, guardando inizialmente dei tutorial di make-up artist, ma non ci speravo molto dato che sono una frana a disegnare. Da bambina dopo la scuola, nel tempo libero il mio obiettivo era quello di saper applicare perfettamente l’eyeliner ed eccomi qua! Otto anni dopo mi ritrovo a dover mettere quel tocco di eye-liner il 22 luglio ai miei idoli, grazie alla passione e alla buona volontà».

Nonostante la pandemia da Covid-19, il gruppo Telenorba ha confermato anche per il 2020 la kermesse musicale, ormai da diciotto anni un classico dell’estate pugliese e non solo. Quest’anno gli spettacoli (sei serate in tutto) avranno come scenario un’unica località, individuata in Otranto e per il quarto anno di fila potrà contare sulla trasmissione in tv su Italia 1. Auguriamo a Noemi Strafezza un grande in bocca al lupo, certi che la grande opportunità riservatale possa costituire una tappa importante nel percorso di crescita professionale.