Milla è fuori dall’ospedale. Ora si vede la luce in fondo al tunnel

Non è bastato un solo intervento, ma adesso la piccola Milla è fuori dall’Ospedale di Losanna dove ha subito diversi interventi per porre fine al suo calvario. A Giugno altri e nuovi interventi per salvare la piccola, vittima di diverse complicazioni post operazione. Ma adesso la situazione pare in via di miglioramento. La piccola Camilla aveva ingerito accidentalmente una batteria al litio la sera del 10 gennaio 2019; dopo oltre un anno la possibilità di far operare la bambina – intervento molto costoso in Svizzera -. Per lei si è mossa l’intera città e anche oltre. Oggi si può iniziare a gioire insieme.

«Milla è fuori dall’ospedale – hanno fatto sapere i genitori lo scorso 10 luglio -. Ieri mattina ha fatto una broncospia di controllo ed ora ci prepariamo per il rientro in Italia a Firenze, dove dovrà rimanere in ospedale per qualche giorno e poi si organizzerà tutto l’iter per la riabilitazione, controlli, eventuale rientro a Cerignola. Poi un ultimo ricovero a Losanna con un passaggio da Firenze per poter completare e chiudere si spera questa bruttissima avventura. Come si può vedere lei è euforica di uscire, debole… ma forte dentro come sempre».