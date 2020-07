Carlo Gallo e i trent’anni con RadioNorba

Originario di Canosa ma naturalizzato cerignolano, Carlo Gallo taglia il nastro dei trent’anni di carriera, a lavoro dietro la consolle prima e come manager poi. Un percorso che comincia negli anni ottanta. «Nell’ampio giardino di casa – racconta il manager, oggi direttore esecutivo di Battiti Live a La Gazzetta del Mezzogiorno – misi su una vera e propria discoteca all’aperto, la Summer Dance, e venne fuori la mia passione per l’attività di disk jockey, che continuò poi nei mitici locali come la discoteca Scorpion, che vedeva arrivare a Canosa giovani da tutta la regione».

Nel frattempo non manca l’esperienza radiofonica a Radio Canosa Stereo e poi a Centroradio. Poi Carlo si trasferisce a Bari per gli studi universitari: «Invece che per lezioni e per esami – ricorda – giravo per locali: il Renoir, il Blue, Cellar con colleghi come Maurizio Laurentaci, Nicola Conte, Pasquale Trentatrè, Enzo Veronese, una stagione meravigliosa, che nei ricordi ho racchiuso in un trentennio: il 7 luglio 1990 comincia la mia avventura a RadioNorba con un programma dal titolo The Beat Box, un contenitore di quattro ore di diretta, dalle 22 alle 2 di notte, dagli studi di Conversano». Ma non fu un esordio fortunato: contemporaneamente quella sera giocava la Nazionale italiana nei mondiali del 1990 proprio a Bari. «Impossibile competere con Baggio e Schillaci. Vincemmo 2 a 1, la finale per il terzo e quarto posto. Potete immaginare gli ascolti del mio programma, l’Italia intera era concentrata sulla partita degli azzurri ed io alla stessa ora in diretta Radio presentavo la Hit Dance… come ascoltatori forse, solo la mia famiglia, ma poi mi sono preso le mie belle soddisfazioni».

Sono dunque 30 gli anni di collaborazione con la Radio del Sud, dove ancora oggi ogni sabato è in onda. Una carriera costellata da incontri: Carlo Gallo con le sue proposte musicali apriva le tappe della tournee nel sud Italia degli Africa Bambaata, e fra una serata ed una trasmissione «entrai – racconta – in contatto con il clan di Claudio Cecchetto, e dunque Linus, Fargetta, ma anche Jovannotti e Fiorello, insomma con un giro davvero strepitoso, e cominciai a organizzare anche serate con la loro presenza». Numerosissime le serate organizzate, fra tutte quella con il mitico Bob Sinclair, il cult dei Dj, che Carlo Gallo accompagnò poi al Divinae Follie di Bisceglie. “Serata storica, per tutti”. Ed ora “Carlo Gallo e la sua Music art Management” è un nome in tutta Italia. Ma la sua vera passione rimane una sola, come tanti anni fa nel giardino di casa: il vinile, la puntina, la musica che parte, la gente che balla.