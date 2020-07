Vacanze in Italia, le mete più cercate su Google e come usare il bonus

Il periodo di difficoltà appena trascorso ha obbligato molti a fare economia sulle vacanze, evitando quindi di programmare traversate estere troppo lunghe e dispendiose. Gli italiani sono così partiti alla scoperta delle località italiane, e per fortuna ci sono splendide mete di mare quanto di montagna, l’Italia non ha nulla da invidiare ad altre nazioni.

Bonus vacanze, viene accettato?

Andare in vacanza quest’anno, dopo lo stress emotivo del periodo appena trascorso, sembra essere strettamente necessario. Ma il periodo non è stato del tutto semplice, proprio per questo ai cittadini italiani è stato concesso il bonus vacanza, con l’obiettivo chiaro di risollevare uno dei settori messo maggiormente in difficoltà dall’emergenza. Si parla del turismo, ovviamente, componente fondamentale per l’economia del nostro paese. Già dal 1° luglio è attiva la procedura per richiedere il bonus, utilizzabile dalle famiglie italiane con un ISEE non superiore a 40.000 euro. Ovviamente non è l’unica possibilità, anche perché sono molte le strutture che preferiscono non accettarlo. Consiglio base: in questo periodo non bisogna lasciarsi scoraggiare. In ogni caso si può pensare a forme alternative per riuscire a passare, dopo un lungo periodo di lockdown, un’estate lontano da casa. Si può per esempio anche accedere al credito a consumo su banche online come Younited Credit, per dilazionare la somma e potersi permettere vacanze in posti molto ambiti. Non solo quindi si potrà avere la possibilità di concedere il giusto riposo e svago alla propria famiglia, ma non sarà inoltre necessario accontentarsi, perché grazie a questa ulteriore possibilità di supporto economico, sarà possibile permettersi la meta desiderata.

Le mete più ambite e relativi costi

Una volta stabilito e reperito il budget, è il momento di trovare la meta. Le destinazioni estive sono molte e tra le più ambite per la bella stagione ci sono sicuramente quelle balneari. Ma una giornata al mare in Sardegna, per una famiglia di 3-4 persone, dati alla mano, può arrivare a costare circa 34 euro al giorno in media. E se la splendida isola rimane la meta italiana più ambita, la Liguria invece figura al secondo posto, con i suoi 33 euro giornalieri medi di spesa, seguita dalla Toscana (31). Il Molise e la Campania invece con le loro innumerevoli e celebri località, vantano una media più economica per famiglie di 21 euro. Ma la giornata al mare non include ovviamente i servizi di ristorazione e pernottamento, che vanno a sommarsi alle varie spese vacanziere. Per avere una idea più concreta si può prendere ad esempio la regione Toscana, che vanta alcune tra le mete più gettonate per le vacanze estive. Una delle sue località costiere più in voga è Forte dei Marmi, dove si possono spendere ben 363 euro per una sistemazione, 176 in bassa stagione. Per fortuna la Toscana vanta anche luoghi più abbordabili, che le regalano una media di spesa generale di 149 € in alta e 101 € in bassa stagione.