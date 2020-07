Impianti sportivi, nessun aumento tariffe. Necessario versare il dovuto (e anche il pregresso)

Il dibattito politico anima anche lo sport e, in prossimità della ripresa per la futura annata delle associazioni sportive, si discute delle tariffe – come sempre – travisando la realtà dei fatti. Infatti «si è provveduto ad avviare a definizione l’assegnazione delle strutture sportive applicando il “Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi” adottato sin dal 30.10.2015 dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 e tuttora vigente» precisa la commissione straordinaria con la dottoressa Adriana Sabato.

«Sulla base delle regole ivi previste, è stato impostato un percorso per la concessione degli impianti che, partendo da un avviso pubblico, prevede la selezione delle domanda per stilare una graduatoria e sottoscrivere una convenzione, nel rispetto delle leggi e della tracciabilità delle decisioni. Nel caso di specie l’obbligo di versare una cauzione di € 500,00, da restituire alla fine del periodo di concessione in assenza di danni, è stabilito dal citato Regolamento Comunale e veniva richiamato già in precedenti atti deliberativi, in aggiunta alla definizione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi nell’anno 2019. Quelle tariffe relative alle concessione a tempo determinato, ovvero relative ad un utilizzo di durata non superiore a dieci mesi, sono state confermate anche per l’anno 2020 ed anzi per le partite è stato possibile fissare una seppur limitata riduzione». (vedi prospetto)

Dunque nessun aumento, come invece hanno lamentato alcune società sportive, mal abituate a non pagare. «Ovviamente sarà possibile mantenere in vigore solo riduzioni o esenzioni dal pagamento indicate nel Regolamento comunale. Una volta deliberato il pagamento di tariffe e cauzioni per l’utilizzo di beni pubblici è evidente come non risulti possibile per un Ente Pubblico evitare di riscuoterle: la richiesta di saldare i debiti pregressi è un atto dovuto» precisa la Commissione.

«Per andare incontro alle esigenze di coloro che in questa città si impegnano a promuovere lo Sport, è stata offerta la possibilità di rateizzare i debiti in precedenza assunti e non assolti attraverso un piano di rientro dilazionabile in quattro rate nell’arco di sei mesi. Le esigenze di frequenti “pulizia e disinfezione” nelle palestre comunali ,così come per tutti gli altri luoghi adibiti allo sport, sono state determinate dall’applicazione delle Linee Guida governative e regionali relative alla sopravvenuta emergenza sanitaria legata al Covid-19: verranno aggiornate e alleggerite, ove possibile, sulla base delle future esigenze».