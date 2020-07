Sarà un Cerignola formato “revival”? A buon punto le trattative con Alessio Esposito e Amabile

Designato ufficialmente Michele Pazienza quale nuovo allenatore, l’Audace Cerignola e il suo uomo mercato Elio Di Toro sono ora al lavoro per assicurare al tecnico di San Severo un organico senza i grandi nomi del recente passato, ma in ogni caso competitivo per la categoria, con elementi funzionali ad un campionato duro come la serie D. Il primo passo sarà la riconferma di alcuni juniores, che ben hanno figurato nella stagione scorsa e non solo: il portiere Tricarico (2002), i difensori Russo e Caiazza (entrambi del ’99), i centrocampisti De Cristofaro (2000) e Muscatiello (2001). Anche il centrale arretrato Syku, dopo l’infortunio al ginocchio del gennaio scorso, sarà a disposizione per la nuova annata. In virtù del nuovo corso operato dal presidente Caterino, numerosi big si muoveranno verso altri lidi: Longo -il quale ha salutato società e tifosi a mezzo social e destinato verosimilmente al Bitonto-, Sansone, Longhi, Martiniello, Loiodice (accasatosi al Barletta). La dirigenza valuterà poi le posizioni dei vari Coletti, Di Cecco e Marotta: nella conferenza stampa di presentazione del neo massimo dirigente ofantino, Di Toro ha chiarito che le porte sono aperte a chi sposerà con convinzione il progetto più ridimensionato ma non dimesso dell’Audace.

Potrebbe essere un Cerignola formato “revival”, con il ritorno di elementi già conosciuti e apprezzati dalla tifoserie: il ds gialloblu in una intervista a Telesveva ha confermato lo stato avanzato delle trattative per ingaggiare i centrocampisti Alessio Esposito (classe 1994) ed Emanuele Amabile (classe ’99), mentre in porta probabile l’arrivo di un under proveniente dal Benevento, neo promosso in serie A. Gli altri nomi su cui si sta focalizzando l’attenzione riguardano tutte le zone del campo, anche in questo caso con volti noti alla platea di sostenitori delle “cicogne”: contatti sarebbero stati avviati con Jimmi Allegrini, Ciro Foggia e Riccardo Lattanzio, tutti protagonisti dell’annata 2018/19 conclusasi con la vittoria dei playoff in finale sul Taranto. A breve si prefigurano novità, con l’annuncio dei primi tasselli e il lavoro alacre della società sul fronte mercato.