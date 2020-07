Si è svolto a Cerignola il primo Photoday, con esperti e novità nel settore della fotografia

All’indomani del primo PHOTODAY le emozioni sono incontenibili. Per il decimo anniversario di attività, infatti, photolandia.it (store online made in Cerignola interamente dedicato alla fotografia) ha deciso di dar vita ad un evento unico nel suo genere proprio nel luogo in cui tutto è nato. Giovedì 16 Luglio 2020, infatti, presso La Venere ricevimenti, si è tenuto il primo PHOTODAY, l’evento ideato per i professionisti della fotografia durante il quale in tanti hanno potuto approfondire tecniche e conoscenze ma soprattutto scoprire tutte le ultime novità del settore. Grazie infatti all’attiva collaborazione di partner come Mtrading, Asphot PRO e Nisi Italia, per la prima volta in Puglia si è assistito ad una giornata unica del suo genere, segnata non solo dalla presenza di prodotti e marchi leader del settore, ma anche dalla modalità touch&try, un’opportunità irripetibile per i presenti di ammirare e provare tutta la strumentazione esposta.

Un’esperienza colta positivamente da tutti i partecipanti che hanno potuto letteralmente toccare con mano tutte le ultime novità. Tra queste le ottiche Sigma, la vasta gamma di filtri Nisi, le illuminazioni proposte da Godox, i supporti Moza, le stampanti a sublimazione Hiti e le batterie Patona senza dimenticare gli adattatori K&F Concept e i supporti audio Saramonic. A rendere il tutto ancor più speciale, la presenza dei Brand-Ambassador che sono intervenuti con la loro esperienza, mettendo a disposizione di tutti i presenti la propria professionalità senza sottrarsi a dimostrazioni e veri e propri workshop formativi, resi possibili anche dalla presenza dell’incantevole Melissa Salvemini, affermata modella pugliese già Miss Miluna 2018 per Miss Italia, per l’occasione vestita con le creazioni della stilista ofantina Annamaria Vigliotti. Tra questi, Nicola Muscatiello per Sigma, Andrea Burla per Nisi, Elia Susco per Godox, Angelo Susco per Moza.

Il settore fotografico che in questo periodo più che mai ha sofferto una terribile battuta d’arresto, ha potuto respirare aria nuova grazie alla giornata di ieri, dimostrando tenacia e tantissima voglia di fare, pronto per riprendere in mano la situazione e trasformare ogni occasione in uno speciale ricordo, immortalato con minuzia e professionalità. Un ringraziamento particolare non solo ai partner già citati ma anche all’intero staff de La Venere che ci ha accolto in piena sicurezza mettendo ognuno di noi a suo completo agio. Infine, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa prima indimenticabile giornata del PHOTODAY, riponendo fiducia nel nostro lavoro che, con orgoglio, portiamo avanti da 10 anni.

