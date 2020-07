Michele Pazienza presentato dall’Audace Cerignola: «Saremo battaglieri, le motivazioni prima di tutto»

In casa Audace Cerignola è stato il giorno di Michele Pazienza, il nuovo allenatore degli ofantini, presentato ufficialmente poco fa a stampa e tifosi. Dopo le esperienze in serie C con Pisa e Siracusa, primo incarico in serie D per il tecnico a giorni 38enne e nativo di San Severo. Ad accompagnarlo nella prima uscita, il presidente Luigi Caterino e il ds Elio Di Toro, col massimo dirigente che apre la conferenza: «Inizia oggi ufficialmente la stagione, do il benvenuto a Pazienza che è stata una scelta ponderata e sono sicuro farà bene, gli auguro il meglio. Ribadisco che l’Audace si ama e rinnovo l’invito a stare vicini alla squadra». Anche l’uomo mercato gialloblu si accoda all’in bocca al lupo: «Pazienza rappresenta quel vento nuovo e il nuovo corso intrapreso: noi vogliamo gente che lotta, determinazione, caparbia e il tecnico incarna questi valori. Rivendico la scelta fatta, il mister avrà bisogno di sostegno e di meritare gli applausi, dobbiamo costruire una identità e risultati attraverso lotta e sudore».

Chiaro e determinato, l’approccio di Pazienza esibisce già i caratteri del Cerignola che sarà: «Ringrazio il presidente e il ds, qui c’è fame di calcio e passione, componenti che mi appartengono. Poche settimane fa mi è stata paventata la possibilità di allenare qui e ho colto l’occasione con tanto entusiasmo. Sarà un Audace che dovrà rispecchiare il mio carattere: i profili da valutare saranno in quest’ottica perché credo fermamente nelle motivazioni e ci sarà un gruppo di calciatori ai quali verrà inculcata l’importanza, il prestigio della maglia che indossano. Saremo battaglieri». Dal punto di vista tattico, il giovane trainer ha le idee chiare per due reparti, mentre sul terzo si valuterà in ragione degli arrivi nel mercato: «La base sarà un 3-4, in virtù di chi arriverà vedremo se in attacco giocheremo con due uomini alle spalle di un’unica punta o col rifinitore dietro due elementi – spiega Pazienza, il quale torna sul punto fermo delle motivazioni -. Ho scelto Cerignola anche per la mia maturazione personale, ho ambizione e desiderio di creare il mio percorso da allenatore facendo bene in questa piazza. Posso dire che sarà una squadra competitiva e che lotterà in ogni partita, in un girone tradizionalmente molto duro e di riflesso molto stimolante». Nella carriera da calciatore è stato alle dipendenze di molti tecnici, se Mazzarri lo ha fatto rendere in maniera ottimale da centrocampista, intrapresa la strada della panchina non c’è un “preferito” cui ispirarsi: «Da ciascuno dei miei allenatori da giocatore ho cercato di apprendere dei fondamenti e i cosiddetti trucchi del mestiere. L’importante è gestire i vari percorsi dei singoli e convogliarli tutti in una stessa direzione, verso un unico obiettivo».

Chiusura dedicata ai movimenti sul fronte mercato, con Di Toro ad annunciare che al momento sono sotto contratto Tricarico, Syku, De Cristofaro, Caiazza e Russo ma opera maggiore chiarezza su cosa la società cerca: «Non mi piegherò a ricatti di qualsivoglia tipo, non pregherò nessuno per restare o per i potenziali nuovi. C’è da tener ben presente che il progetto nasce con un’aria diversa, diverse prospettive e con i piedi ben saldati a terra – dice in maniera ferma -. Ci sono delle trattative in corso, Allegrini ad esempio è un profilo che ci interessa, se per lui e altri con i quali parliamo il rispetto del budget è fattibile, ben vengano questi elementi». Spetta al presidente Caterino lanciare alcuni annunci ufficiali: «E’ fatta per Alessio Esposito e Amabile, ho voluto personalmente il loro ritorno e ritengo sia un ritorno a casa per quanto hanno fatto bene due stagioni fa. In attacco ci sarà anche Leonetti, per il resto tecnico e ds sono al lavoro costantemente».

Lo staff tecnico si completa con l’allenatore in seconda Antonio La Porta, il preparatore atletico Zoila e il preparatori dei portieri Antonio Cagnazzo, riconfermato anche per la prossima stagione. Un Cerignola a immagine e somiglianza del suo condottiero: grinta, corsa, tenacia e determinazione per un Pazienza deciso a sfruttare il trampolino offerto dalla società ofantina.

