Dieci anni fa il primo articolo, lanotiziaweb.it spegne 10 candeline

Buon compleanno, oggi sono dieci anni. Dal 24 luglio del 2010 infatti lanotiziaweb.it è online, luogo e spazio di informazione, di democrazia, di libertà. Da allora – creammo il primo quotidiano online della città – ad oggi ci abbiamo sempre messo la faccia, abbiamo incassato plausi e insulti, attestati di stima e minacce (non sempre velate), supporto e ostilità.

Oltre 18000 pezzi giornalistici pubblicati sono il segno di una professionalità ampiamente riconosciuta dai lettori. Il pubblico appunto. Quello che in questo primo scorcio di 2020 ci ha premiati con quasi 3,5 milioni di visualizzazioni. Certo non riusciamo a piacere proprio a tutti e questo non ci preoccupa, anzi. Chi piace a tutti alla fine non piace a nessuno. Non riusciamo ad “esser buoni per tutte le stagioni”. Raccontiamo, critichiamo, offriamo punti di vista e spunti di riflessione, insomma promuoviamo un’informazione aperta. E questo non piace a tutti.

Dieci anni giocati tutti sul territorio, provando a migliorarsi sempre e comunque non sono poco, ma neppure ci bastano. Vogliamo continuare su questa strada già tracciata, mettendo a valore il gruppo. Sei professionisti in redazione fotografano un reale lavoro di squadra. Obiettivo del nostro impegno sarà sempre quello di informare, dando conto solo ed esclusivamente ai nostri lettori. I collaboratori, che oggi sono parte del gruppo “lanotiziaweb.it”, sono una ulteriore scommessa, come l’ampliamento della redazione e la virata tecnologica del giornale già avviata negli anni scorsi.

Un ultimo e doveroso passaggio è dedicato a chi ci ha aiutato a crescere con consigli e sollecitazioni. Oltre gli haters – gli odiatori – esiste la gente per bene che ti offre il proprio punto di vista, intavola discussioni, ti stimola a far meglio. Loro sono la vera risorsa segreta de lanotiziaweb. Sono le energie sane di questo territorio (tante) che riescono ancora a metter in ombra – per fortuna – chi danneggia la nostra terra.