Per l’attacco del Cerignola c’è Savino Leonetti dal Corato

La SSD Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Savino Leonetti, classe 1993, che ha subito sposato il nuovo progetto Audace Cerignola. Nella passata stagione ha totalizzato 15 reti in 24 presenze con la maglia del Corato, seconda classificata nel campionato d’Eccellenza (prima dell’emergenza Covid-19) e con la quale ha conquistato la Coppa Italia Puglia. Nella stagione 2018/19 si è diviso tra Team Altamura ed FC Francavilla (serie D) realizzando complessivamente 29 presenze e 4 gol. Particolarmente prolifica per lui la stagione 2017/18 dove con la maglia dell’FBC Gravina mette a segno 11 reti in 28 apparizioni. In precedenza ben 8 stagioni in serie C con le casacche (nell’ordine) di Andria BAT, Foggia, ACR Messina, Rimini, US Vibonese, Lumezzane. I suoi esordi nel settore giovanile della Fidelis Andria che nella stagione 2011/12 lo gira in prestito alla FC Francavilla dove giovanissimo si mette in evidenza collezionando 29 presenze e 5 reti.

Così il presidente Luigi Caterino accoglie l’attaccante di origini andriesi: “Da oggi Savino è uno di noi. Mi hanno subito colpito le sue motivazioni, la sua forte voglia di far bene e di ripartire da Cerignola. Il mio auspicio è che possa fare e far segnare tanti gol alla nostra squadra, con la serietà e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto”.