La cerignolana Arianna Trallo miss Bellissima d’Italia categoria Sorriso a Barletta

Nuovo riconoscimento in un concorso di bellezza per la città di Cerignola: sabato scorso, 18 luglio, si è tenuta a Barletta una delle serate di selezione del concorso nazionale “Il bellissimo-La bellissima d’Italia”, presso la location della sala Lebron dell’hotel La Terrazza. Arianna Trallo, giovanissima concittadina, ha conquistato il titolo di miss Bellissima d’Italia categoria Sorriso, garantendosi la partecipazione alla finalissima della manifestazione che si terrà a Palinuro dal 13 al 17 settembre prossimi. La serata barlettana, presentata da Floriana Rignanese e organizzata da Antonio Cirillo (agente della regione Puglia per le province di Bari, Bat e Foggia), ha visto la presenza di una giuria composta da personaggi dello spettacolo, con madrina onoraria la miss dell’Ecuador.

E’ una estate felice e ricca di successi per Arianna Trallo, perché la 18enne ofantina circa un mese fa ha conseguito col massimo dei voti (100/centesimi) il diploma di maturità nell’indirizzo Abbigliamento e Moda dell’IISS “Pavoncelli”. Che sia sui banchi di scuola o calcando le passerelle come qualche giorno fa, la moda è un obiettivo e una vera passione per Arianna, alla quale vanno tutti i nostri auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

