Ci lascia Antonio Marano, popolare fotografo di questa città

Si è spento venerdì 24 luglio all’età di 77 anni Saverio Antonio Marano, stimato e conosciuto fotografo di Cerignola. Uno della vecchia guardia, che ha segnato un’epoca insieme ai Longo, ai Dileo e a tutti quei fotografi capaci di formare l’attuale generazione. Dopo giorni di sofferenza e agonia, il suo cuore ha smesso di battere. In questi mesi, si è dimostrato un vero guerriero combattendo, giorno dopo giorno, contro un nemico più forte di lui.

Tonino – come lo ricordano tutti – è stato fotografo appassionato del suo lavoro. Con la sua serietà e professionalità, è riuscito a conquistare il cuore di tutti e a creare scatti che resteranno nella memoria di questa città. Fin da subito ha cercato di trasmettere tutto il suo amore per la fotografia ai suoi tre figli, Michele, Rocco e Ivano. Loro, infatti, tutt’oggi continuano a “marciare sui passi” del loro papà. Ma non è tutto, anche i nipoti, fin da piccoli, hanno sempre amato fotografare e essere fotografati. Marano è dunque in questa città sinonimo di fotografia. Non basterebbe raccontare Antonio in poche righe; era e rimarrà un grande professionista, ma è stato anche amico, compagno di viaggi e di avventure, padre, zio, nonno, padre e marito.

I funerali si svolgeranno nella Cattedrale di Cerignola (Duomo) lunedì 27 alle 11,00.