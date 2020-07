A Cerignola tre arresti da parte della Polizia per furto aggravato in concorso

Nella tarda serata del 23 luglio u.s., personale del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale traeva in arresto tre pregiudicati cerignolani. In particolare, su segnalazione della Sala Operativa del Commissariato di Polizia di Cerignola, gli agenti si recavano nel rione Fornaci di Cerignola ove era stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, notavano la presenza di tre uomini, lungo il perimetro laterale di un supermercato chiuso da un paio di mesi, mentre erano intenti a smontare e caricare su un mezzo pesante, appositamente posizionato, dei grossi pannelli coibentati di metallo e poliuretano espanso.

Gli uomini, alla vista degli agenti, tentavano la fuga, ma venivano prontamente bloccati e tratti in arresto per furto aggravato in concorso tra loro. L’autocarro, unitamente ad altra autovettura, utilizzata dai malfattori per giungere sul posto, ad una scala e numeroso materiale per lo smontaggio venivano sottoposti a sequestro. Gli arrestati venivano sottoposti agli arresti domiciliari, come disposto dal Sost. Proc. di turno e, in sede di udienza di convalida, scarcerati con obbligo di presentazione quotidiana alla P.G..