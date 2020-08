Il gruppo Rinascita Commercialisti di Cerignola dona apparecchiature mediche al “Tatarella”

Il dott. Murgolo – Primario del reparto di Chirurgia Generale -, il dott. Galante – Primario della U. O. rianimazione e terapia intensiva – e il Dott. Annunziata – primario di Urologia- ringraziano i membri del Gruppo Rinascita Commercialisti di Cerignola che hanno contribuito con la loro generosità alle donazioni dell’elettrocardiografo e dei termoscanner per l’Ospedale “G. Tatarella”. L’elettrocardiografo ELI™ 150c garantisce la completa funzionalità in un dispositivo portatile. Lo schermo LCD a colori ad alta risoluzione garantisce sia la visualizzazione in tempo reale dell’ECG a 12 derivazioni sia la revisione successiva all’acquisizione. L’algoritmo di interpretazione Mortara, riconosciuto a livello internazionale per precisione e qualità, utilizzando criteri specifici di sesso ed età (adulto-pediatrico), assicura al medico una seconda opinione per l’interpretazione dell’ECG a 12 derivazioni. ELI 150c offre la scelta tra l’innovativo modulo di acquisizione wireless WAM™ e il modulo di acquisizione AM12™.

