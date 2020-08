La Flv Cerignola declina il ripescaggio in A2, ma sarà protagonista nel campionato di B1

Nei giorni scorsi, si era paventata per la Fenice Libera Virtus la possibilità del ripescaggio in A2: il 23 luglio sono scaduti i termini per la domanda, con la società rossogialloblu che ha gentilmente declinato l’invito proposto dalla Federvolley. Il sodalizio guidato da Lucrezia Ciffo ha spiegato le sue ragioni in una nota stampa apparsa sui propri canali social: la Flv vuole la seconda categoria da conquistare sul campo, essendo protagonista nel torneo di B1. «La speranza di quel tanto desiderato passo in A non ci ha mai abbandonato, anzi, ci ha spronato a fare sempre di più e meglio – si legge nella nota- ma l’eventualità delle cose ci ha lasciato proseguire il nostro cammino in terza serie nazionale, ultimando proprio quest’oggi le pratiche per l’iscrizione ufficiale e quindi disputeremo per il quarto anno il campionato nazionale di Serie B1. Sarà, quindi, il secondo anno consecutivo della ARES FLV Cerignola, un sodalizio anche con il main sponsor che mai è stato messo in dubbio, trovando nella società di Antonio Lapiccirella una sinergia e una comprovazione di idee che ci permetteranno di affrontare serenamente il campionato a venire. Un grande ringraziamento va ad un imprenditore eccezionale del nostro territorio come Antonio».

La presidentessa Lucrezia Ciffo ha dichiarato: «Sono stati dei mesi difficili e inusuali per noi dirigenti, dovuti anche alla possibilità di poter approdare nella tanto sperata serie A che per forza di cose non è andata nel verso giusto. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto per allestire un roster capace di affrontare un campionato al vertice e conquistare la serie A sul campo, proprio da dove avevamo lasciato lo scorso campionato. Tra riconferme e nuovi acquisti sono certa che anche quest’anno diremo la nostra». Il prossimo torneo di B1, secondo le indicazioni della Fipav, dovrebbe partire nel weekend del 7-8 novembre 2020: l’Ares Flv da quanto ci risulta, manterrà inalterata l’ossatura della squadra della scorsa stagione con l’aggiunta di qualche pedina assolutamente di spicco per la categoria e la confermatissima guida tecnica affidata a Marco Breviglieri.