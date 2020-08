Tris di vittorie ai campionati nazionali su base regionale per la nuotatrice cerignolana Adriana Compierchio

Come tutto il mondo dello sport che è stato alle prese con la pandemia da Coronavirus, anche il nuoto pian piano ha programmato una ripartenza con il ritorno alle gare agonistiche. La Federazione Italiana Nuoto, per promuovere il rilancio dell’attività agonistica natatoria su scala nazionale e nel rispetto delle normative vigenti restrittive dovute alla pandemia che ha flagellato l’Italia negli ultimi mesi, ha stabilito un percorso di ripresa delle gare in modalità “regionale”, propedeutiche alla formazione di una graduatoria dei tempi ottenuti nelle varie categorie e singole specialità per i campionati italiani ad agosto. In Puglia, le competizioni si sono svolte nello scorso weekend (25-26 luglio) a Casarano, presso il centro sportivo Euroitalia, stante l’indisponibilità per lavori di ristrutturazione della vasca olimpica di Bari.

Cerignola era presente con Adriana Compierchio, la 17enne tesserata per la Mirage Sport Foggia e allenata dal tecnico Prof. Antonio Cetta: non nuova a risultati di livello, la nuotatrice ofantina ha addirittura realizzato un tris di vittorie, sbaragliando la concorrenza nelle tre gare cui era iscritta (il massimo possibile per questa edizione). La classe 2003 si è assicurata i titoli regionali nei 50 e 100 m rana (rispettivamente con i tempi di 33.47 e 1.13.63) e nei 200 m misti, fermando il cronometro a 2.24.55. Il prossimo appuntamento agonistico è in calendario per lo storico trofeo “Sette Colli” nella capitale, dall’11 al 13 agosto: Adriana Compierchio ad ogni modo si conferma fra le atlete più quotate del panorama regionale in vasca.