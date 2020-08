Cerignola, donna positiva al Coronavirus. Si ipotizzano 6 positivi in tutto

Spunta un nuovo caso di Coronavirus a Cerignola. Dopo che durante la scorsa settimana è arrivata la positività per un 67enne, nelle ultime ore è stata la volta di una donna. Rilevata la positività – che sarà probabilmente comunicata nelle prossime ore dai bollettini ufficiali – si cerca ora di circoscrivere la rete di contatti avuti nelle ultime ore.

Lo scarso utilizzo dei dispositivi anti-Covid (le mascherine) e le diverse occasioni di contatto, adesso che si è sempre più fuori casa, potrebbero rappresentare il reale pericolo. Sarebbero infatti già diverse le persone poste in isolamento fiduciario, a cominciare dai familiari e da coloro che hanno avuto con questi contatti sul luogo di lavoro. Cerignola rimane nella forbice 1-5 casi di attualmente positivi, l’auspicio è però che tale dato non cresca ulteriormente. Purtroppo – si mormora nei corridoi della ASL – i positivi a Cerignola adesso sarebbero sei se non più; la città attende conferme a quelle che oggi, purtroppo, passano come indiscrezioni.