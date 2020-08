Covid-19, positivo congiunto di un operatore del Tatarella. Tamponi per l’intero reparto

Tamponi per l’intero reparto di Rianimazione dell’Ospedale Tatarella di Cerignola. Stando alle informazioni raccolte, si stanno effettuando tamponi al personale del reparto in ragione della positività di un congiunto di un operatore di tale unità. Non si esclude che il numero dei positivi salga ulteriormente, oltrepassando la decina di casi: la presenza di Covid-19 è stata riscontrata già in diverse persone, per le quali ora andrà ricostruita tutta la catena di contatti al fine di prevenire altri contagi.