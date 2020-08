Coronavirus, focolaio a Cerignola? Oltre 10 i positivi

E’ destinato a salire il numero di positivi al Covid-19 a Cerignola. Dopo le prime indiscrezioni della giornata di oggi trapelano i primi dati. Sarebbero ben 11 i positivi accertati, tutti riferibili ad un focolaio familiare. A lavoro già da diverse ore l’ASL Foggia per tracciare i contatti e limitare la diffusione. Sono state attivate le procedure di sorveglianza attiva.

Secondo le prime stime sarebbero diverse decine le persone poste in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Tra i primi a risultare positiva una donna, come riferito in mattinata da lanotiziaweb.it. Dai primi tracciamenti si sarebbero rilevate, a seguito di tampone altri positivi, ascrivibili allo stesso nucleo. Una festa avrebbe, secondo indiscrezioni, agevolato la diffusione del virus.

Effettuati tamponi anche a tutto il personale del reparto di rianimazione dell’Ospedale Tatarella di Cerignola. Una decisione motivata in ragione della positività di un congiunto di un operatore di tale unità. Di fatto il virus non è passato, così come è un grande errore abbassare la guardia. A quanto pare anche i vertici pugliesi, il governatore Michele Emiliano e la task force guidata da Pier Luigi Lopalco, stanno studiando una nuova ordinanza, per ribadire duramente che la pandemia non è conclusa e che occorre rispettare le regole anti Covid.