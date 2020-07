Cerignola raddoppia nell’equipe di make-up artists a “Battiti Live”

Non solo Noemi Strafezza, di cui vi abbiamo raccontato in un altro articolo, ma Cerignola raddoppia con la sua presenza fra le maestranze del “Battiti Live”, in procinto di partire con i suoi appuntamenti. Anche Carmela Fortarezza farà parte dei truccatori della trasmissione, i quali avranno a che fare con gli artisti delle hit più gettonate dell’estate 2020. Così come per Noemi, il percorso di Carmela è identico, selezionata in un gruppo ristretto di prescelte dalla Cesvim Academy, di cui la nostra concittadina frequenta il terzo anno, oltre alla partecipazione ad un master di Pablo Gil Cagné, fra i professionisti più notevoli a livello mondiale. L’approccio con il mondo del maquillage è avvenuto recentemente per Carmela, non senza rischio ma consapevole della volontà e della determinazione necessarie per inseguire un sogno. «Ho lavorato per tanti anni come segretaria, ma ho mollato tutto, un lavoro e uno stipendio stabile per diventare make-up artist ed estetista -confida la 28enne ofantina-, e magari lavorare dietro le quinte di cinema, set pubblicitari. Prossimamente voglio aderire anche a miss Italia e appena potrò vorrei aprire un centro per mio conto. Dopo due-tre anni sto riscuotendo bellissimi risultati, quindi la mia scelta di seguire l’istinto ha pagato».

Il Covid-19 ha interrotto la didattica dei corsi, ma non l’aggiornamento della Fortarezza, che ha sfruttato la quarantena per esercitarsi e migliorarsi nella tecnica. Salsomaggiore nel mirino, ma già ci sono stati contatti con il concorso di bellezza simbolo in Italia, tanto che sempre con la Cesvim Academy lo scorso anno era arrivata la partecipazione alle preselezioni. Anche a Carmela rivolgiamo un caloroso in bocca al lupo per l’importante vetrina a disposizione, con le ragazze cerignolane che si fanno largo e bene in un ambito sempre più in crescita negli ultimi anni.