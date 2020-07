Flv Cerignola, ipotesi ripescaggio in serie A2? Sviluppi nelle prossime settimane

Notevoli scenari possono aprirsi per la Flv Cerignola, formazione che milita nel campionato di serie B1 femminile di volley: potrebbe esserci la possibilità di un ripescaggio in A2, la cui concretizzazione rappresenterebbe un evento storico per l’intero sport cittadino, mai giunto a tali livelli. Un paio di giorni fa si sono chiusi i termini per le iscrizioni ai due tornei maggiori di pallavolo, con la Lardini Filottrano che ha rinunciato al posto nella massima serie: la quattordicesima squadra in A1 dovrebbe così essere Trento, pronta a subentrare alla società marchigiana. Come riportato da Sportmediaset.it, la casella mancante in A2 spetterebbe ad un team proveniente dalla B1, con Cerignola e Aragona in pole per l’ammissione. L’Ares Flv infatti, al momento dello stop forzato imposto dalla pandemia da Covid-19, guidava infatti assieme alle siciliane il girone D della terza serie a 37 punti ma con una vittoria in più rispetto alle rivali (13 contro le 12 delle isolane), tanto da assicurare la vetta in via prioritaria al club ofantino.

Fermo restando che l’ipotesi di ripescaggio dev’essere accettata dal sodalizio cerignolano, la presidentessa Lucrezia Ciffo mostra cautela, nella dichiarazione rilasciata ai canali ufficiali della Flv: «Siamo da un po’ in silenzio, perché stiamo lavorando duramente per allestire una grande squadra. Anche Sport Mediaset ha parlato di noi e di un possibile ripescaggio in Serie A2, dato che lo scorso campionato è stato chiuso al primo posto, prima della drammatica situazione coronavirus. Stiamo sondando a livello imprenditoriale la possibilità di questo salto, che non intendiamo fare nel vuoto, ma con precisione e solo dopo aver ricevuto tutte le garanzie utili. Non è un obbligo per noi fare la Serie A, ma un tentativo che dobbiamo fare per il nostro territorio. Sarebbe un evento storico e ci proveremo fino all’ultimo. Se non ci riusciremo non sarà assolutamente una sconfitta».



Obiettivi che restano comunque ambiziosi, anche in caso di permanenza in B1: «La squadra, soprattutto grazie al lavoro del ds Belluna che ringrazio sentitamente per il grandissimo lavoro svolto, è in via di definizione e sarà certamente di grandissima caratura, pronta nuovamente a combattere per la vetta della classifica. A breve potremo comunicare di più a riguardo», conclude Ciffo. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, ora è il momento delle riflessioni e delle scelte ponderate per provare a portare Cerignola nell’elite del volley nazionale.