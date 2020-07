Incidente in zona Fornaci nel pomeriggio di ieri: un morto

Terribile incidente stradale a Cerignola, Comune della provincia di Foggia in Puglia. Nel tardo pomeriggio di ieri, in zona Fornaci, ha perso la vita una persona in un grave scontro tra due automobili. I mezzi coinvolti una mini Cooper e una Ford Fiesta, ma non sono ancora chiare le cause dello schianto. Le due vetture si sono scontrare all’altezza di un incrocio e per il conducente della Fiesta l’impatto è stato fatale.

Solo qualche giorno fa a Cerignola un altro drammatico incidente. Lungo la A14, all’altezza del Comune foggiano, un camion ha preso fuoco dopo aver urtato contro alcuni mezzi di servizio. Anche in questo caso però la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il mezzo ha preso subito fuoco e le fiamme si sono presto propagate alla parte anteriore. Per l’autotrasportatore non c’è stato purtroppo nulla da fare: è morto nell’incendio. (tratto da Fanpage.it)