Un altro ritorno per l’Audace Cerignola: Jimmy Allegrini per il reparto arretrato

La SSD Audace Cerignola comunica di aver tesserato il difensore Jimmy Allegrini. Classe 1989, torna a Cerignola dopo aver vinto, nella stagione 2018/2019, i playoff del girone H di serie D. Una stagione in cui il centrale difensivo ha indossato la fascia di capitano totalizzando complessivamente 22 presenze. Giunto nel gennaio 2018, furono 17 le presenze collezionate nella prima stagione dell’Audace Cerignola in serie D. Lo scorso anno Allegrini è stato a Taranto. Per lui, in precedenza, due stagioni con la maglia della Fidelis Andria in serie C, Nardò, Bisceglie, Monopoli e ancora Fidelis in D, Valenzana, Gubbio e Noicattaro in C. Allegrini è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari.

Il commento del presidente Luigi Caterino: “Siamo felici di riabbracciare Jimmy. Qui ha lasciato un gran ricordo, dentro e fuori dal campo. Restiamo uniti e continuiamo a lavorare per costruire una squadra di uomini, fatta di motivazioni e con una gran voglia di giocarsi ogni partita fino alla fine”.