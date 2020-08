“Cinema d’autore sotto le stelle”, al via il secondo ciclo di proiezioni

«Gentili spettatori, vi informiamo che dal 2 al 31 agosto il “Roma Teatro Cinema E…” in collaborazione con “Strike Cerignola” presentano “CINEMA D’AUTORE D’ESTATE 2020 SOTTO LE STELLE”. Una rassegna di film tutti da scoprire in una location a bordo piscina suggestiva!». Con questo messaggio diffuso attraverso i suoi canali social, il multisala da pochi mesi rinnovato e gestito da Simona Sala annuncia un’importante iniziativa che animerà l’estate dei cerignolani.

A partire da domenica 2 agosto, nella location sita in via Tiro a Segno, avrà luogo il secondo ciclo di proiezioni dell’estate 2020. Si parte con “La La Land”, candidato a 6 premi Oscar nel 2017. L’itinerario che accompagnerà i cinefili nostrani durante tutto il mese d’agosto prevede altre importanti pellicole, fra le quali “18 regali”, “La Dea Fortuna”, “Joker”, senza dimenticare “Selfie”, del regista cerignolano Agostino Ferrente e premiato come miglior documentario durante l’ultima edizione dei David di Donatello. Sarà possibile inoltre, durante la proiezione, cenare alla carta a bordo piscina. Il costo d’ingresso per la visione del solo film è di 4 €, se invece si sceglie di cenare il costo sarà di 3. Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook “Roma Teatro Cinema E”.