Audace Cerignola, sul mercato occhi puntati su centrocampo e attacco

Con gli ingaggi ufficiali di Esposito, Amabile, Leonetti, Silletti e Allegrini che si vanno ad aggiungere alle conferme di Syku, De Cristofaro, Russo, Tricarico e Caiazza, prende sempre più forma l’Audace Cerignola 2020/21. Continua in maniera febbrile il lavoro del ds Elio Di Toro, il quale in sinergia col tecnico Michele Pazienza sta ricercando i profili migliori per assicurare un gruppo sostanzialmente giovane, al cui interno però dovranno esserci alcuni elementi esperti che facciano da giusto collante. Diverse sono le opzioni in campo e che riguardano tutti i reparti: in mediana, è forte l’interesse per il classe ’95 Tiziano Prinari, nella stagione scorsa al Fasano e con alle spalle ben cinque tornei di serie D con le casacche di Chieti, Bisceglie e Nardò: giocatore versatile, può ricoprire i ruoli di centrale, esterno destro o anche trequartista e la trattativa è piuttosto avviata. E’ sfumato invece uno dei possibili obiettivi, dato che Lorenzo Liurni, seguito dai gialloblu e da altre società come il Taranto, ha firmato con la neopromossa Lavello.

Accostato al Cerignola anche un altro trequartista, l’argentino Alejandro Ezechiel Melillo, che ha giocato nell’Fc Messina e vanta esperienze a Troina e in serie C con la Vibonese. In attacco sono aperte diverse piste: si seguono sempre i soliti Foggia e Lattanzio, ma si affacciano al contempo altri nomi. Nelle ultime ore si sono fatte largo le voci riguardanti una pedina in particolare, ossia Giuseppe Tedesco. Il 23enne centravanti nel 2019/20 si è diviso fra Team Altamura e Foggia, nel curriculum ha trascorsi anche nella Pianese, nel San Nicolò e nella Vastese. Sempre per la prima linea, l’Audace sarebbe in corsa per il quasi 26enne Besmir Balla, sul quale c’è la concorrenza di numerose altre squadre: il giocatore albanese è in attesa anche della cittadinanza italiana e, qualora la ottenesse entro l’estate, non si esclude possa essere cercato anche da formazioni di Lega Pro. Non hanno trovato riscontro invece i gradimenti per Giordano Fioretti, (classe 1985) nell’ultima serie D con le maglie di Giulianova e Matelica ed al suo attivo numerosi campionati in serie C e per Cristiano Ancora, affrontato nel girone H col Brindisi. Intanto è stata fissata la data del raduno, il 10 agosto in sede allo stadio “Monterisi”, mentre il 26 è prevista la partenza per il ritiro abruzzese di Palena.