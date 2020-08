La Pallavolo Cerignola iscritta ufficialmente alla serie C

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di essere ufficialmente iscritta alla Serie C 2020-2021. Il sodalizio fucsia, capeggiato dal presidente Matteo Russo, ha depositato tutta la documentazione utile per l’iscrizione al prossimo campionato dopo lo stop di tutti i campionati dello scorso marzo causa emergenza Coronavirus. Dopo il primo, doveroso step da parte della dirigenza ofantina, adesso le attenzioni sono rivolte al mercato e alla costruzione di una rosa importante per ricoprire un ruolo di alto profilo nella prossima stagione, inseguendo una promozione in B2 che significherebbe tanto per i supporter e per la città tutta.

Dopo aver espletato tutte le pratiche per l’iscrizione al campionato, il presidente Matteo Russo si è così espresso sulle ultime novità in casa Pallavolo Cerignola: «Sono molto soddisfatto del lavoro svolto nell’ultimo periodo. Devo assolutamente ringraziare il gruppo dirigente per il grande impegno profuso nel reperire le risorse economiche necessarie ad affrontare la prossima stagione, non era assolutamente scontato visto il periodo. Ringrazio tutti gli sponsor per il sostegno, c’è grande voglia di pallavolo e di tornare alla normalità. I dubbi però sono ancora tanti: protocolli e modalità di utilizzo degli impianti sportivi vanno ancora chiariti, per questo restiamo ancora alla finestra fiduciosi di una svolta positiva in tal senso. Nel frattempo proseguiamo nel nostro lavoro. Stiamo allestendo una squadra che sarà certamente protagonista nel prossimo campionato».