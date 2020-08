Domani a Cerignola riunione straordinaria su ordine e sicurezza pubblica col Prefetto Grassi

L’omicidio di Cataldo Cirulli (avvenuto il 31 luglio nel quartiere Torricelli) e qualche settimana prima il fallito agguato a Maurizio Riccardi, inducono i rappresentanti delle Istituzioni a concentrarsi sugli ultimi accadimenti a Cerignola. Il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, d’intesa con la Commissione Straordinaria del Comune, ha infatti convocato per domani 5 agosto, alle ore 10.30, presso la sede municipale della città ofantina, una riunione di Coordinamento Tecnico delle Forze di Polizia, per l’esame della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in quel territorio. Una ricognizione sullo stato delle cose e sulle dinamiche che potrebbero svilupparsi in base ai gravi fatti di cronaca recentemente verificatisi, anche alla luce delle indagini che gli inquirenti stanno portando avanti.