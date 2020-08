Coronavirus, ancora positivi su Cerignola. Proseguono i controlli drive through dell’Asl

Quella appena trascorsa è stata la settimana della ripresa dei contagi su Cerignola. A seguito di due micro focolai di Coronavirus infatti si sono registrati oltre 21 positivi, numero purtroppo in salita. I numeri infatti parlano oggi di oltre 25 casi positivi in città, di numerose persone in quarantena e di decine e decine di tamponi in attesa di responso.

Cerignola resta dunque in zona amaranto nel bollettino regionale. Dopo il picco tra l’1 e il 2 agosto – anche se le prime positività si erano già registrate il 30 luglio e nella settimana precedente – nella giornata di ieri si sono registrati altri due casi che hanno fatto ulteriormente salire il numero oltre i 25 attualmente positivi; oltre a diverse decine di persone in isolamento fiduciario con sorveglianza attiva da parte dell’Asl. Proprio l’azienda sanitaria sta effettuando tamponi quotidianamente per limitare al massimo il contagio. Dopo i controlli agli operatori del reparto di Rianimazione lo scorso 31 luglio proseguono i test drive through su chiamata dell’Asl. Numerose le persone controllate, quasi tutte negative.

Positivi invece ieri un operatore dell’ospedale Tatarella e un’anziana, casi a quanto pare non collegati tra loro. «Prosegue l’attività di sorveglianza attiva e di screening – ha detto il dg dell’ASL Foggia Vito Piazzolla -. La quasi totalità dei casi registrati in questi giorni riguarda persone già sottoposte a isolamento domiciliare, quindi la situazione resta sotto controllo».