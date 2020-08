Il Prefetto Grassi a Cerignola: “Per sconfiggere la mafia la città deve isolarla e collaborare con lo Stato”

Come da programma, il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi questa mattina alle 10.30 si è recato presso il Comune di Cerignola per presiedere la seduta straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, nel corso della quale ha incontrato i vertici delle Forze dell’Ordine e i Commissari prefettizi. Una riunione resasi necessaria dopo i recenti fatti di cronaca – gli omicidi di Cataldo Cirulli e Nunzia Compierchio e l’agguato teso a Maurizio Riccardi – e l’insorgere di nuovi casi di Covid 19 nel centro ofantino.

«Abbiamo ritenuto opportuno spostare il Comitato a Cerignola per analizzare tutte le fenomenologie che caratterizzano questa difficile realtà», dice il prefetto Grassi che sottolinea l’importante lavoro della squadra Stato nel contrasto alla criminalità organizzata del Basso Tavoliere: «L’attenzione dello Stato è massima. Gli investigatori e l’autorità giudiziaria stanno svolgendo un lavoro eccezionale su questo territorio e sono convinto che si vedranno anche i risultati». Grassi fa sue le parole del Premier Conte, che nella sua recente visita a Cerignola aveva chiesto di “fare terra bruciata” attorno alla mala locale, e rinnova l’invito alla collaborazione tra cittadini e inquirenti: «La mafia cerignolana presenta tutti gli aspetti tipici della criminalità organizzata e attecchisce dove ci sono le condizioni. Colgo l’occasione per rinnovare l’appello a tutta la comunità cittadina ad isolare la criminalità e fare squadra con lo Stato». Sull’omicidio di Cataldo Cirulli e l’attentato a Maurizio Riccardi, episodi che secondo gli osservatori potrebbero essere indici di nuove pericolose fibrillazioni all’interno della criminalità organizzata locale, massimo riserbo e indagini serrate: «Lasciamo lavorare gli inquirenti».

SITUAZIONE COVID: NO PREOCCUPAZIONE MA MASSIMA ATTENZIONE

Prima uscita pubblica per il nuovo Commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio, che ha di recente sostituito il dimissionario Umberto Postiglione. L’ex prefetto molisano ha fatto il punto sulla situazione Covid a Cerignola: «Non siamo preoccupati perché c’è grande collaborazione con l’autorità sanitaria. Abbiamo individuato i nuclei familiari colpiti e stiamo prestando loro assistenza». Sul rispetto delle norme anti contagio: «Noto un sufficiente rispetto delle regole. Ci sono però due categorie a rischio per la poca osservanza, gli anziani, perché credono di aver fatto il loro corso, e i giovani, che ci si sentono invincibili. Dobbiamo lavorare maggiormente su queste due categorie».