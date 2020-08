Marco Breviglieri riconfermato coach dell’Ares Flv Cerignola

L’Ares Flv Cerignola comincia a porre le basi per la prossima stagione e la prima conferma riguarda la panchina, su cui c’erano pochi dubbi: per la terza stagione consecutiva, sarà Marco Breviglieri il tecnico del sestetto ofantino che militerà in B1. Esperienza nazionale e internazionale per il coach ferrarese, che negli anni vanta la partecipazione ai campionati di massima serie ma anche le trascorsi nelle nazionali russa e olandese. Oculato, scrupoloso, diligente e vero appassionato del suo lavoro ha detto nuovamente sì alla causa rossogialloblu, in quello che sarà un campionato intenso e particolare.

Ai canali social ufficiali della Fenice Libera Virtus, Breviglieri ha dichiarato: “E’ per me un piacere ed un onore sedermi per il terzo anno di fila sulla panchina di questa società. Ripartiamo di slancio dopo una stagione che ci ha regalato molte gioie e che, purtroppo, si è interrotta più o meno ad un terzo dalla sua conclusione causa Covid. Interruzione più che giusta, ma che purtroppo ci ha impedito di portare a termine ciò che tanto bene stavamo facendo. Per quanto riguarda la prossima stagione, in un momento storico così difficile, vanno certamente apprezzati la volontà e gli sforzi fatti da tutti i dirigenti per poter essere di nuovo ai nastri di partenza di questo campionato con rinnovate ambizioni, nonostante le mille difficoltà oggettive. Ci apprestiamo tutti ad affrontare un’annata piena di incognite, di insidie, con molti punti interrogativi e ben poche certezze, causa il protrarsi della pandemia. Una stagione che nessuno di noi ha mai affrontato prima, motivo per cui sarà molto importante monitorare molto bene la situazione, pensare fuori dagli schemi, e farsi trovare pronti per ogni evenienza. Il roster messomi a disposizione dalla società è di assoluto valore sia tecnico che umano, così come tutto lo staff, veramente di alto livello. Ringrazio sia i dirigenti per l’impeccabile lavoro svolto sia tutto lo staff e le giocatrici per aver sposato la nostra causa”.

Ovviamente soddisfatto il ds Savino Belluna, che sempre alla pagina ufficiale Flv ha detto: “È motivo di orgoglio per noi avere ancora una volta al nostro fianco un professionista come coach Breviglieri. La sinergia creata ci ha permesso di intensificare il lavoro svolto anche negli anni precedenti. Ci troviamo dinanzi ad una annata storica, dove sarà nostra premura essere ancora più attenti e scrupolosi a ciò che ci si presenterà. Sono certo di aver costruito insieme alla dirigenza delle ottime basi da cui poter ripartire e un ottimo roster su cui contare”.