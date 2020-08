Servizio scuolabus, prorogate le domande per usufruire del servizio

Si informano i genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, residenti nelle zone extraurbane della città di Cerignola, che per l’anno scolastico 2020/2021, verrà istituito il servizio di scuolabus che accompagnerà gli studenti presso le diverse scuole della città. Per usufruire del trasporto scolastico è necessaria l’iscrizione al servizio presentando apposita domanda il cui modulo è scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Cerignola. La domanda, autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000, andrà riconsegnata all’U.R.P. situato presso l’Ufficio Anagrafe, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì e giovedì mattina), oppure on line al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.pubblica.istruzione@comune.cerignola.fg.it, allegando i seguenti documenti:

– copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente;

– copia dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E.;

– certificato attestante la eventuale disabilità e la tipologia della stessa ai fini dell’individuazione del

servizio di trasporto da rendere.

TARIFFE (Delibera C.S. n. 101 del 27/05/2020)

L’Amministrazione Comunale ha previsto una compartecipazione a carico delle famiglie pari ad euro 40,00. L’applicazione di tariffe ridotte sarà possibile per le famiglie in relazione alle fasce I.S.E.E. di appartenenza ed al numero dei figli che usufruiscono del servizio, secondo il seguente schema (disponibile al documento in allegato Domanda scuolabus proroga):

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2020. Non saranno accolte le domande qualora i richiedenti non siano in regola con il pagamento delle quote mensili relative al servizio trasporto fruito negli anni precedenti, salvo regolarizzazione dello stesso, entro e non oltre il 30 settembre 2020. Il pagamento delle quote mensili dovrà avvenire in anticipo, dal 20 al 30 del mese precedente, tramite bollettino di c/c postale, la cui ricevuta andrà consegnata all’Ufficio Scuola, al primo piano del Palazzo di Città entro il giorno 15 del mese di riferimento (qualora festivo il primo giorno utile successivo), pena la decadenza del servizio. Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio pubblica istruzione (tel 0885410253, email: ufficio.pubblica.istruzione@comune.cerignola.fg.it).