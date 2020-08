Verso i 30 positivi su Cerignola. Oggi in Capitanata 9 casi, 23 in Puglia

Continua a crescere il numero di contagi da Coronavirus a Cerignola, da giorni comune con più positivi sul territorio regionale. Sarebbero infatti una trentina i casi Covid-19, in una città dove l’Asl sta lavorando alacremente per fare i tamponi all’intera rete di contatti. Sono 9 i contagi in Capitanata a leggere il bollettino odierno della Regione Puglia, otto dei quali riconducibili a focolai già individuati, gran parte di questi proprio a Cerignola. «In provincia di Foggia – dichiara il dg Asl Foggia Vito Piazzolla, sono stati registrati in data odierna 9 nuovi casi positivi di COVID 19. Di questi, 8 sono collegabili a focolai preesistenti. Sono tutti in buone condizioni di salute. Il nono caso è un cittadino senegalese, con patologie pregresse, attualmente ricoverato presso il Policlinico di Foggia. La situazione è sotto controllo. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia sta continuando a tracciare la catena di contatti e a provvedere al loro isolamento».

Si parla oggi di una cifra che sfiora i 30 positivi in città (dalla ripresa dei contagi), di numerose persone in isolamento/quarantena e decine e decine di tamponi in attesa di responso. Cerignola resta dunque in zona amaranto nel bollettino regionale. Il lavoro messo in campo dal dipartimento prevenzione dell’Asl, attraverso i test drive through, sta producendo i suoi effetti, andando ad individuare positivi asintomatici che in mancanza di controllo avrebbero potuto ulteriormente diffondere il virus. Numerose le persone controllate in queste ore, la gran parte negative. Interi nuclei familiari hanno tirato un sospiro di sollievo all’esito del tampone.

«Non siamo preoccupati perché c’è grande collaborazione con l’autorità sanitaria – ha detto il nuovo Commissario Vincenzo Cardellicchio, che ha di recente sostituito il dimissionario Umberto Postiglione -. Abbiamo individuato i nuclei familiari colpiti e stiamo prestando loro assistenza. Noto un sufficiente rispetto delle regole. Ci sono però due categorie a rischio per la poca osservanza, gli anziani, perché credono di aver fatto il loro corso, e i giovani, che ci si sentono invincibili. Dobbiamo lavorare maggiormente su queste due categorie».

BOLLETTINO REGIONALE

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 5 agosto in Puglia sono stati registrati 2630 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 23 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 1 riguardante un residente fuori regione. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 249.211 test. 3973 sono i pazienti guariti. 152 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.678, così suddivisi:

1516 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

675 nella Provincia di Brindisi;

1218 nella Provincia di Foggia;

575 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5-8-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/2n1pL