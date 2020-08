Chiusura dei campi estivi di Altereco con lo spettacolo teatrale “Il grande carrello”

L’esperienza LegaliTour a TERRA AUT, il progetto pilota campi estivi presso cooperative sociali in beni confiscati alle mafie promosso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie insieme al Ministero dell’Istruzione, che ha visto lunedì 3 Agosto l’arrivo a Cerignola del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e del Ministro della pubblica Istruzione Lucia Azzolina si conclude questa settimana. Sono state tre settimane di incontri, formazione e lavoro, diversi giovani delle scuole pugliesi e delle consulte studentesche hanno vissuto questa esperienza scoprendo l’antimafia sociale quale cammino culturale, educativo e sociale, che ci fa sentire quella spinta a ricercare, a costruire insieme realtà migliori con l’obiettivo di essere liberi, consapevoli, partecipi nella propria comunità senza abbandonarsi alla rassegnazione. Venerdì 7 agosto 2020 ore 20.30, lo spettacolo teatrale Il grande carrello di e con Claudio Morici avrà luogo a TERRA AUT c.da Scarafone km 3,5 a Cerignola. I ragazzi del campo e gli ospiti avranno modo di riflettere attraverso un’indagine comica e serissima che scompone e mette a nudo la realtà dietro gli scaffali. Il libro di Fabio Ciconte e Stefano Liberti “Il Grande Carrello” (Laterza, 2019) diventa spettacolo teatrale dello scrittore e performer Claudio Morici, un viaggio in un mondo che è parte integrante della nostra vita e che la influenza molto più di quanto pensiamo. Lo spettacolo ha l’obiettivo di informare su questioni fondamentali legate alla filiera ma anche di suscitare reazioni che, mai come in questo caso, potremmo definire “di pancia”.

La Cooperativa Sociale Altereco ringrazia per il supporto e la collaborazione il Comune di Cerignola, la farmacia di Levante della dott.ssa Carlotta Alicino, la farmacia del Corso dei dottori Carla Franzi e Gianni Ruocco, la farmacia Nazionale del dott. Vittorio Ruocco, Coop Alleanza 3.0, Lega Coop, CGIL Puglia, Spi CGIL Foggia, l’Associazione volontari Emmanuel, Ferramenta FMI, la Cooperativa UN SORRISO PER TUTTI, Cittadinanza Attiva, la Cooperativa Frequenze, Simona Sala e Francesco Cicolella del Cinema Teatro Roma, la cooperativa Sociale l’Abbraccio, Associazione OltreBabele, NEVERLAND e lo staff di Daniele Dileo, la libreria l’Albero dei Fichi di Marianna Longo, Pinuccio Fazio e Angela Cianci per la loro testimonianza, Libera Puglia, Leonardo Palmisano, Francesco Minervini, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’associazione CASA DIVITTORIO, Il Centro Sociale Don Antonio Palladino e il direttore Giuseppe Russo, Casa Bakhita e don Pasquale Cotugno direttore Caritas della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, La Protezione Civile di Cerignola, la Croce Rossa di Cerignola, le istituzioni scolastiche della città che hanno creduto in questo progetto, l’I.T.E. Dante Alighieri e il dirigente Salvatore Mininno, il Liceo Scientifico A. Einstein e la dirigente Loredana Tarantino, il Liceo Zingarelli-Sacro Cuore e la dirigente Giuliana Colucci e tutto lo staff della cooperativa Altereco che ha accompagnato questo percorso intenso e appassionato.

E’ una grande squadra che ha messo a disposizione le proprie energie affinché questo progetto potesse realizzarsi, l’impegno, la corresponsabilità, la condivisione di un percorso che ha coinvolto tutti e che non si concluderà con la fine dei campi. Dichiara Dora Giannatempo referente del progetto: “Scuola e beni confiscati sono risorsa per la comunità, rappresentano i luoghi dove la cultura, la giustizia sociale e il lavoro si incontrano per costruire il futuro”.