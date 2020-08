Covid-19, incontro in prefettura. Piazzolla: “Indispensabili uso mascherina e distanziamento sociale”

Il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla e il Direttore Sanitario Antonio Nigri hanno partecipato ieri sera ad una riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro è stato convocato dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi su richiesta della stessa ASL a seguito del preoccupante aumento di casi COVID 19 in provincia di Foggia.

“Mentre per i focolai familiari – ha spiegato Piazzolla – è più semplice ricostruire le catene di contagio e tenere sotto controllo la situazione, così come fatto dal Servizio di Igiene dall’inizio della pandemia e nelle ultime settimane, la questione diventa più critica quando si tratta di positivi asintomatici isolati, per i quali è difficile rintracciare il cosiddetto “caso indice” e ricostruire, di conseguenza, le catene di contagio”. L’incontro è stato utile per ribadire le attività che hanno consentito di contrastare la pandemia e per individuare altre strategie per contenere la diffusione del virus in questo particolare periodo.

Piazzolla ha ribadito la necessità che la popolazione continui ad adottare comportamenti adeguati per ridurre le occasioni di contagio. Rimangono, pertanto, indispensabili l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale in modo da ridurre il rischio di entrare in contatto con il COVID 19.