Davide Castellaneta confermato coach della Pallavolo Cerignola

Mister Davide Castellaneta riconfermato alla guida tecnica delle pantere fucsia della Pallavolo Cerignola. L’allenatore di Gioia del Colle, classe 1992, guiderà il sodalizio ofantino anche nella stagione 2020-2021 dopo l’ottima prima stagione, seppur terminata in anticipo causa emergenza sanitaria legata al Coronavirus, tra le fila del team presieduto dal presidente Matteo Russo. Una riconferma meritata per il giovane allenatore pugliese, che ha conquistato con i risultati la fiducia della società cerignolana anche per la prossima stagione.

«Accetto fortemente la riconferma da parte della società sicuramente con grande carica emotiva e con tanta voglia di ritornare al mio lavoro ed alla mia passione -dichiara mister Castellaneta-. Nonostante le problematiche generate dal Covid-19, con la società lavoriamo costantemente per gettare basi solide per una stagione entusiasmante, cosi come si è fatto nel mercato della scorsa estate. Come sempre ritengo che non ci siano mai da fare pronostici e crearsi delle aspettative, ma solo duro lavoro e sacrificio, soprattutto dopo il lockdown che ha vanificato quasi un’intera stagione. È importante quindi ripartire più ambiziosi e determinati di come ci siam lasciati qualche mese fa».