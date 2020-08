Strada provinciale 77 “Rivolese”, 30 mln di euro per ammodernamento e messa in sicurezza

Dopo la firma da parte del Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta dell’atto di attivazione della Centrale di committenza Invitalia per il progetto di completamento e sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS 45, è in fase di conclusione il procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva. L’intervento in progetto riguarda l’ammodernamento e la messa in sicurezza della SP 77 “Rivolese” – ex S.S. 545 – Lotto 2 completamento – che collega la strada litoranea S.P.141 “delle Saline” in località Foggia Mare nel Comune di Zapponeta e l’abitato di Cerignola, qualche chilometro a nord della città, in posizione non distante dallo svincolo autostradale della A14 Bologna–Bari–Taranto. Un progetto di grande impatto per l’intero territorio di Capitanata, finanziato nell’ambito del CIS Capitanata per un importo complessivo di € 30.000.000,00. Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. è stata nominata quale Centrale di Committenza del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata per l’intervento: “Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento e sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS 45”, uno degli interventi previsti dal CIS.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha evidenziato: “Ho fortemente voluto questa azione di completamento della Strada Provinciale n. 77 “Rivolese” ex SS 45, per la molteplice valenza non solo per l’intero territorio di Capitanata ma per la sua evidente strategicità macroregionale. L’esigenza dell’ intervento nasce per migliorare, innanzitutto la sicurezza di percorrenza e ridurre l’alto livello di incidentalità che attualmente la caratterizza. La SP 77 è un arteria, altresì, al servizio delle comunità locali e delle sue esigenze di relazione connesse alla vocazione agro-industriale e di collegamento tra le aree turistiche interne e costiere. Il miglioramento dell’arteria incrementerà lo sviluppo commerciale agevolando il trasporto merci dai centri di Cerignola verso la zona portuale di Manfredonia e dell’area garganica e da quest’ultima verso l’area del basso Tavoliere e del nord barese”.