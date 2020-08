Covid-19, a Cerignola obbligo di indossare mascherina anche all’aperto dal 12 al 30 agosto

In ragione della recrudescenza di focolai di infezione da COVID-19 presenti in diversi nuclei familiari della Città e della sottoposizione di un rilevante numero di cittadini al regime di isolamento domiciliare, con ordinanza cautelativa in data odierna, si è disposto a far data dal 12 agosto e sino al successivo giorno 30 l’obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutti i cittadini di età superiore ai sei anni che circolino o stazionino ANCHE IN TUTTI GLI SPAZI APERTI nelle vie e piazze ricomprese nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle aree mercatali e negli spazi della Villa Comunale. A margine è stata diramata ai Cittadini un’ulteriore raccomandazione al rigoroso rispetto delle indicazioni sanitarie, ripetutamente rese note dalle fonti di comunicazione ed informazione nazionale e locale, rinvenibili anche sulle pagine del sito internet del Comune.

Nelle aree indicate, con programmate presenze, personale delle Associazioni di volontariato distribuiranno ai cittadini momentaneamente sprovvisti un congruo numero di necessari presidii sanitari. I comportamenti non rispettosi delle disposizioni impartite saranno sanzionati dalle Forze dell’Ordine a termini di legge. Diversamente corretti comportamenti mantenuti anche nelle aree aperte e molto frequentate del Centro città consentiranno di poter gestire con maggiore tranquillità e sicurezza i rapporti interpersonali anche nel periodo di ferie ferragostane limitando molto i possibili rischi di contagio in spazi di difficile adeguato distanziamento. Peraltro è in corso sull’intero territorio comunale, da parte di tutte le Forze di Polizia, un’attenta verifica della puntuale osservanza da parte dei titolari di pubblici esercizi delle norme sulla tenuta dei registri dei clienti e della cura nell’uso e nella presenza dei necessari presidi sanitari. Si ringrazia per la collaborazione.

Clicca sul link per il testo integrale dell’ordinanza Ordinanza CS n.26-2020 – Misure di contrasto per recrudescenza casi di infezione da COVID-19